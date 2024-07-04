Ольмо: «Надеюсь, матч с Испанией станет последним в карьере Крооса»

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо надеется ускорить выход Тони Крооса на пенсию.

5 июля испанцы сыграют со сборной Германии в четвертьфинале чемпионата Европы. Лидер Бундестим Тони Кроос повесит бутсы на гвоздь сразу после заключительного матча немецкой национальной команды на домашнем турнире.

«Вся игра «Реала» проходила через Крооса, и в сборной Германии мы видим то же самое. Тони – настоящий эталон, мы должны быть внимательны с ним. Он участвует во всём, что происходит на поле. Надеюсь, пятничная игра с Испанией станет последней в его карьере», – заявил в интервью Diario Sport Дани Ольмо.