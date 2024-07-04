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Чемпионат Европы по футболу 2024

Фоден: «Саутгейт не хочет играть от обороны»

04 Июля 2024 • 01:03 Комментировать
Англия
...
Швейцария
06.07 19:00

Полузащитник сборной Англии Фил Фоден высказался в защиту главного тренера команды Гарета Саутгейта.

Наставник «трёх львов» – пожалуй, самая критикуемая фигура Евро-2024. Несмотря на победы англичан, специалиста всё яростнее критикуют за незрелищный и чрезмерно осторожный стиль игры. 

«Мне жаль Гарета. Он не давал нам установку играть от обороны. На тренировках он говорил, что мы должны прессинговать, располагаться высоко. Иногда это зависит от самих игроков, мы должны взять часть ответственности на себя. Нам нужно адаптироваться к соперникам, чтобы преуспевать», – приводит журналист Сами Мокбель слова Фодена.

6 июля сборная Англии сыграет против Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024.

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