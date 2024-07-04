Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Сборная Бельгии установила свой антирекорд для 21-го века в матче против Франции

04 Июля 2024 • 00:15 Комментировать

Сборная Бельгии покинула чемпионат Европы, в 1\8 финала турнира бельгийцы уступили сборной Франции. За весь матч «красные дьяволы» сподобились только на пять ударов по воротам Майка Меньяна, и это стало их худшим показателем в 21-м веке среди всех проведённых на больших турнирах матчей (а в последнее время бельгийская команда стала завсегдатаем подобных мероприятий).

Хуже дела обстояли лишь на итальянском чемпионате мира в 1990-м - тогда в матче против сборной Уругвая в групповой стадии турнира бельгийцы за всю игру пробили лишь четыре раза по воротам южноамериканской сборной.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Бельгии ЧМ-1990 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Определились три пары 1/4 финала Евро-2024 Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии Губерниев назвал победителя Евро-2024 Мане обратился к Роналду после незабитого пенальти на Евро-2024 «Спартак» оформил сразу два трансфера Назван лучший исполнитель штрафных ударов в истории: Месси на 5-м месте, Роналду – 19-й Мамардашвили назвал «невозможным» переход в «Баварию»: «Там играет лучший вратарь мира» Роналду сделал заявление о незабитом пенальти «Обидно и неожиданно»: Гилерме честно высказался после ухода из «Локомотива» В УЕФА приняли решение по скандальному жесту Беллингема на Евро-2024
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Назван лучший исполнитель штрафных ударов в истории: Месси на 5-м месте, Роналду – 19-й Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса
Спортивные новости
Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Июля
01:03 · Чемпионат Европы 2024
Фоден: «Саутгейт не хочет играть от обороны»
00:15 · Чемпионат Европы 2024
​Сборная Бельгии установила свой антирекорд для 21-го века в матче против Франции
00:04 · Чемпионат Европы 2024
Рюдигер рассказал, как сборной Германии нужно использовать Мусиалу
03 Июля
23:36 · Чемпионат Европы 2024
Педри: «Надеюсь, Нико Уильямс перейдёт в «Барселону»
23:04 · Чемпионат Европы 2024
Мусиала – о Ямале: «Это настоящее безумие» 1
22:48 · Чемпионат Европы 2024
Облак – лишь второй вратарь, отразивший пенальти и от Роналду, и от Месси
22:41 · Чемпионат Европы 2024
Рюдигер – о матче с Испанией: «Встретятся две лучшие команды турнира»
22:14 · Чемпионат Европы 2024
​Роналду или Мбаппе мы увидим в полуфинале Евро-2024: прогноз экспертов
22:08 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок «Челси» жёстко высказался о Роналду и назвал его пижоном
21:13 · Чемпионат Европы 2024
Гуллит раскритиковал Роналду за его слёзы в матче со Словенией
20:47 · Чемпионат Европы 2024
Семшов назвал фаворита матча сборных Испании и Германии
19:43 · Чемпионат Европы 2024
Радимов: «Я в полном разочаровании от Тедеско» 1
19:30 · Чемпионат Европы 2024
Борис Игнатьев: «Роналду и Мбаппе на этом Евро - тени самих себя»
18:47 · Чемпионат Европы 2024
Семшов рассказал, чего сборной Грузии не хватило на Евро-2024
18:41 · Чемпионат Европы 2024
Эксперты составили рейтинг оставшихся на Евро-2024 сборных: Англия – последняя
Все новости