​Сборная Бельгии установила свой антирекорд для 21-го века в матче против Франции

Сборная Бельгии покинула чемпионат Европы, в 1\8 финала турнира бельгийцы уступили сборной Франции. За весь матч «красные дьяволы» сподобились только на пять ударов по воротам Майка Меньяна, и это стало их худшим показателем в 21-м веке среди всех проведённых на больших турнирах матчей (а в последнее время бельгийская команда стала завсегдатаем подобных мероприятий).

Хуже дела обстояли лишь на итальянском чемпионате мира в 1990-м - тогда в матче против сборной Уругвая в групповой стадии турнира бельгийцы за всю игру пробили лишь четыре раза по воротам южноамериканской сборной.