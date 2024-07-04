Рюдигер рассказал, как сборной Германии нужно использовать Мусиалу

Центральный защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер поделился мнением о Джамале Мусиале.

21-летний атакующий полузащитник «Баварии» играет ключевую роль в немецкой национальной команде на Евро-2024. По словам Рюдигера, важно не «задавить» молодого футболиста ответственностью.

«Мы, как команда, должны убедиться, что у Мусиалы достаточно свободы, поскольку он способен делать разницу. Но Джамал ещё очень молод – слишком высокая ответственность может стать непосильным бременем для таких игроков. Вот почему важно, чтобы все остальные выполняли свои задачи и обеспечивали ему как можно больше свободы», – цитирует Bayern & Germany Рюдигера.