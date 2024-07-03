Педри: «Надеюсь, Нико Уильямс перейдёт в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Педри признался, что хотел бы видеть в своём клубе товарища по сборной Испании Нико Уильямса.

21-летний вингер «Атлетика» Бильбао давно связан с возможным переходом в «Барселону», однако на восходящую звезду есть и другие претенденты. Кроме того, каталонцам будет трудно позволить себе сделку из-за финансовых трудностей.

«Очевидно, Нико Уильямс стал бы отличным приобретением [для «Барселоны»]. В матчах Евро он уже показал, на что способен. Надеюсь, он сможет присоединиться к нам, но никто не знает наверняка, ведь у него контракт с «Атлетиком». Что должно случиться, то и случится», – приводит Mundo Deportivo слова Педри.