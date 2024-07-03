Мусиала – о Ямале: «Это настоящее безумие»

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала высказался об успехах 16-летнего вингера сборной Испании Ламина Ямаля.

Молодые звёзды «Баварии» и «Барселоны» могут встретиться в предстоящем матче четвертьфинала чемпионата Европы между сборными Германии и Испании. В преддверии поединка Мусиала рассказал, что думает о Ямале.

«Показывать такой уровень в 16 лет – это настоящее безумие! В этом возрасте у меня не было физических данных даже для того, чтобы просто тренироваться с профессионалами, а он постоянно играет и поддерживает высокую планку. Здорово за этим наблюдать», – цитирует Managing Barca 21-летнего Мусиалу.

Матч Германия – Испания состоится 5 июля.