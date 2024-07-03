Облак – лишь второй вратарь, отразивший пенальти и от Роналду, и от Месси

Голкиперу мадридского «Атлетико» и сборной Словении Яну Облаку покорилось уникальное достижение.

В недавнем поединке 1/8 финала Евро-2024 словенец отразил удар Криштиану Роналду в экстра-тайме. Встреча завершилась со счётом 0:0, а в послематчевой серии португальцы взяли верх (3:0). Тем не менее, как информирует FTBL, Облак стал лишь вторым вратарём в мире, которому удавалось справиться с пенальти и от Роналду, и от Лионеля Месси. Первым это сделал Диего Алвес.

Ян Облак парировал удар Месси с точки в начале 2015 года в поединке Кубка Испании между «Атлетико» и «Барселоной». Тот матч завершился победой каталонцев с минимальным счётом.