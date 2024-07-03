Рюдигер – о матче с Испанией: «Встретятся две лучшие команды турнира»

Центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер поделился мыслями о матче 1/4 финала чемпионата Европы против Испании.

Поединок состоится 5 июля в 19:00 по московскому времени. В 1/8 финала немецкая национальная команда обыграла Данию (2:0), а испанцы взяли верх над сборной Грузии (4:1).

«Это важнейшая игра, настоящая классика, я с нетерпением её жду. На мой взгляд, встретятся две лучшие команды турнира на данный момент. Думаю, шансы равны. Мы должны быть готовы.

Нужно набраться решимости и идти вперёд, поскольку у испанцев тоже есть уязвимости. Они агрессивно прессингуют, чем можно воспользоваться, но для этого мы должны хорошо обращаться с мячом и сохранять спокойствие под давлением. Права на ошибку не будет», – сказал в интервью Kicker Рюдигер.