​Роналду или Мбаппе мы увидим в полуфинале Евро-2024: прогноз экспертов

В пятницу, 5 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы, в котором сразятся сборные Португалии и Франции.

По мнению экспертов букмекерских контор сборная Португалии, за которую выступает Роналду, одержит победу в основное время матча с вероятностью в 27,6%, ничейный исход возможен с вероятностью в 32,2%, а вот победа сборной Франции, в стане которой действует Мбаппе, составляет 40,2%.

Проход сборной Португалии в 1/2 финала Евро-2024 оценён в 42,6%, а вот Франции – 57,4%.

Не пропустите прямую трансляцию матча Португалия – Франция на нашем спортивном портале. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.