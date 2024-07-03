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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Роналду или Мбаппе мы увидим в полуфинале Евро-2024: прогноз экспертов

03 Июля 2024 • 22:14 Комментировать
Португалия
...
Франция
1 3.45 X 2.95 2 2.45
05.07 22:00

В пятницу, 5 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы, в котором сразятся сборные Португалии и Франции.

По мнению экспертов букмекерских контор сборная Португалии, за которую выступает Роналду, одержит победу в основное время матча с вероятностью в 27,6%, ничейный исход возможен с вероятностью в 32,2%, а вот победа сборной Франции, в стане которой действует Мбаппе, составляет 40,2%.

Проход сборной Португалии в 1/2 финала Евро-2024 оценён в 42,6%, а вот Франции – 57,4%.

Не пропустите прямую трансляцию матча Португалия – Франция на нашем спортивном портале. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Франции евро-2024 Килиан Мбаппе прогнозы на футбол ещё теги

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