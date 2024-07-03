Экс-игрок «Челси» жёстко высказался о Роналду и назвал его пижоном

Бывший нападающий лондонского «Челси» Крис Саттон высказался о португальском форварде Криштиану Роналду, который заплакал в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словенией после незабитого пенальти.

- Есть желание отчитать его за то, что нам пришлось увидеть в недавнем матче. Это испорченный футболист, который никому не даёт подойти к мячу во время штрафных, португальский пижон, который думает всегда только у себе. У тренера сборной Португалии не хватает твёрдости духа, он боится усадить Роналду на скамейку.

Да, у Криштиану великолепная карьера. Но в матче со Словенией он напоминал ребёнка, который приходит с мячом на площадку, а когда ему надоедает, забирает мяч и уходит домой, чтобы никто не мог поиграть, - передаёт слова Саттона Daily Mail.

Португалия вышла в четвертьфинал Евро, где встретится с Францией, матч пройдёт 5 июля.