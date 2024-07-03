Гуллит раскритиковал Роналду за его слёзы в матче со Словенией

Рууд Гуллит, экс-игрок национальной сборной Нидерландов, подверг критике звезду сборной Португалии Криштиану Роналду, который расплакался после незабитого пенальти в матче со Словенией.

- У них в команде есть игроки, которые исполняют пенальти гораздо лучше, чем Роналду. Но он захотел вновь привлечь к себе внимание, мне это не понравилось. Он в пустую растратил штрафные удары, потом не забил пенальти и заплакал. Я увидел у него крокодиловы слёзы. Это неприемлемо, - передаёт слова Гуллита FanzWord.

Отметим, что Роналду не смог реализовать пенальти впервые с февраля 2022 года. Форвард в итоге смог забить с «точки» в серии послематчевых пенальти и португальцы прошли в четвертьфинал Евро-2024.