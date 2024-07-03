Семшов назвал фаворита матча сборных Испании и Германии

5 июля на Евро-2024 состоится, пожалуй, самый громкий по своей вывеске четвертьфинальный поединок. В левой части сетки встретятся сборные Испании и Германии. Бронзовый призёр Евро-2008 Игорь Семшов назвал своего фаворита этой битвы.

«Испания показывает хороший футбол, а Германия — хозяин чемпионата. Шансов для меня больше у Германии в этой игре за счет болельщиков на стадионе», - говорит Семшов для «Матч ТВ».

«Красная фурия» прошла со стопроцентным показателем групповой этап – три победы из трёх возможных. В 1/8 финала испанцы разгромили сборную Грузии – 4:1.

Немцы с семью очками вышли в плей-офф с первого места группы А. В 1/8 финала «бундестим» обыграла уверенно датчан – 2:0.

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