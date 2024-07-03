Радимов: «Я в полном разочаровании от Тедеско»

Бывший игрок питерского «Зенита» Владислав Радимов высказался о провале сборной Бельгии на Евро-2024. Со своим составом бельгийцы стали лишь вторыми в квартете Е, а на стадии 1/8 финала Евро «красные дьяволы» проиграли сборной Франции с минимальным счётом.

«В полном разочаровании от Тедеско. Понятно, что поколение другое, но эту молодежь можно было подтянуть. У Тедеско более медленная, комбинационная игра, для неё нужны другие исполнители. А на этом Евро сборные показывают более интенсивный и быстрый футбол», - говорит Радимов для телеканала «Матч ТВ», добавив, что от былых бельгийцев осталась лишь бледная тень.