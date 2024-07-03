Борис Игнатьев: «Роналду и Мбаппе на этом Евро - тени самих себя»

Борис Игнатьев, экс-рулевой сборной России, дал свой комментарий о предстоящем матче Евро-2024 между Португалией и Францией.

Игнатьев отметил, что в этом поединке, по его мнению, нет явного фаворита.

- Либо какая-то из команд допустит роковые ошибки, либо они найдут какие-то ресурсы, чтобы напомнить нам о своих потенциальных возможностях, о наличии больших мастеров — Роналду и Мбаппе. Но пока они — тени того, чего мы от них ожидаем, - передаёт слова Игнатьева «Газета.ру».

Встреча пройдёт 5 июля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по мск.

Напомним, португальцы в 1/8 финала турнира выбили Словению, а французы оказались сильнее сборной Бельгии.

Отметим, что Роналду на этом Евро голов не забивал, но отметился одним ассистом на партнёра. На счету Мбаппе один гол и одна результативная передача.