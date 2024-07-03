Семшов рассказал, чего сборной Грузии не хватило на Евро-2024

Бронзовый призёр Евро-2008 Игорь Семшов высказался о сборной Грузии. Кавказская команда покинула Евро-2024 на стадии 1/8 финала, проиграв сборной Испании (1:4).

«Немного не хватило футболистов, которые имеют опыт выступления на больших турнирах. Но когда они попали на Испанию, шансов рассчитывать на успех было мало», - говорит Семшов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что грузины смогли пробиться в плей-офф с третьего места квартета F. Подопечные Вилли Саньоля обыграли сборную Португалии (2:0), сыграли вничью со сборной Чехии (1:1) и проиграли сборной Турции (1:3). В первом раунде плей-офф команде попалась сборная Испании, с которой грузинская сборная совладать не смогла.