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Чемпионат Европы по футболу 2024

Эксперты составили рейтинг оставшихся на Евро-2024 сборных: Англия – последняя

03 Июля 2024 • 18:41 Комментировать
Испания
...
Германия
1 2.70 X 3.15 2 2.85
05.07 19:00

Эксперты из Four Four Two показали свою версию рейтинга сильнейших сборных чемпионата Европы. В рейтинг попали только те команды, которые продолжают выступление на турнире, то есть четвертьфиналисты.

На первом месте рейтинга располагается сборная Испании, на втором – Германия, а тройку неожиданно замыкает Швейцария. Альпийцы, как мы помним, в 1/8 финала уверенно обыграли Италию со счётом 2:0.

Дальше идут сборные Турции, Нидерландов, Франции, Португалии и Англии. Как видим, англичане замыкают рейтинг.

Добавим, что матчи 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 пройдут 5 и 6 июля.

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