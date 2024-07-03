Эксперты составили рейтинг оставшихся на Евро-2024 сборных: Англия – последняя

Эксперты из Four Four Two показали свою версию рейтинга сильнейших сборных чемпионата Европы. В рейтинг попали только те команды, которые продолжают выступление на турнире, то есть четвертьфиналисты.
На первом месте рейтинга располагается сборная Испании, на втором – Германия, а тройку неожиданно замыкает Швейцария. Альпийцы, как мы помним, в 1/8 финала уверенно обыграли Италию со счётом 2:0.
Дальше идут сборные Турции, Нидерландов, Франции, Португалии и Англии. Как видим, англичане замыкают рейтинг.
Добавим, что матчи 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 пройдут 5 и 6 июля.
Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая
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