Гершкович назвал единственный неожиданный результат матча 1/8 финала Евро-2024

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович высказался о результате в 1/8 финала Евро-2024, который он считает единственным неожиданным на этой стадии.

«Неожиданным назову лишь исход матча австрийской и турецкой команд. Все ставили на Австрию, и она показывала очень серьёзную, хорошую игру, динамику и скорость. Турки нашли противоядие, австрийцы предложили только позиционные атаки», - говорит Гершкович «Московскому комсомольцу».

Напомним, что по итогу восьми матчей образовались четыре пары четвертьфиналистов. Сборная Германии сыграет со сборной Испании, сборная Португалии – со сборной Франции, команда Турции встретится с командой Нидерландов, а команда Англии – с командой Швейцарии.