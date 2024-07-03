Гуренко назвал самую интересную четвертьфинальную пару Евро-2024

В минувший вторник определились все четыре четвертьфинальные пары на Евро-2024. Футбольный тренер Сергей Гуренко назвал самую интересную из них на свой собственный взгляд.

«Наверное, для меня самая интересная пара 1/4 финала Германия – Испания. Вполне можно вывеской сравнить этот матч как финал или полуфинал», - говорит Гуренко для Vprognoze.ru.

Напомним, также на стадии четвертьфинала друг с другом сыграют сборные Франции и Португалии, сборные Англии и Швейцарии и сборные Турции и Нидерландов. Состоятся все четыре матча в грядущие пятницу и субботу, а именно 5 и 6 июля. Их текстовые трансляции проведёт наш портал.