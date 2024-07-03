Борис Игнатьев: «Жаль, что сборные Германии и Испании не встретятся в финале»

Советский и российский тренер и функционер Борис Игнатьев высказался о матче четвертьфинала Евро-2024 между сборными Германии и Испании. Команды сойдутся друг с другом вечером 5 июля.

«Оба коллектива произвели приятное впечатление со всех точек зрения — и уровень подготовленности, и принципы ведения игры, и психология. Очень разнится с другими их физическое состояние, хотя игроки команд, наверное, сыграли в сезоне столько же матчей, сколько и другие игроки в своих чемпионатах», - делится Игнатьев для «Газеты.Ру».

Эксперт добавил, что сожалеет о том, что такие команды не сыграют в финале турнира, а сведёт их лишь четвертьфинал. Ведь дальше пройдёт только одна команда.

Напомним, что немцы в 1/8 финала одолели сборную Дании всухую (2:0). Испанцы же пропустили от сборной Грузии первыми, но после оформили в ворота кавказской команды четыре гола (4:1).