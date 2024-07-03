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Чемпионат Европы по футболу 2024

«Красная фурия» вдохнула новую жизнь: Кто такой де ла Фуэнте, который реанимировал Испанию

03 Июля 2024 • 19:30 Комментировать (1)

После чемпионата мира в Катаре сборная Испании рассталась с Луисом Энрике. Теперь «Красной фурией» руководит Луис де ла Фуэнте. Рассказываем о тренере, построившем одну из самых ярких сборных этого турнира.

Футбольное прошлое

Начнём с того, что Луис де ла Фуэнте был весьма крепким футболистом. В качестве левого защитника он отыграл за «Атлетик», «Севилью» и «Алавес» и дважды выигрывал чемпионат Испании. Опыта игры в сборной у него почти нет, но всё же он выступил на Олимпиаде в 1988 году. Ещё будучи футболистом, он задумывался о тренерской карьере, а сразу же после обучения возглавил скромнейший полулюбительский «Португаленте».

Начало тренерского пути

Там он отработал 3 года и очень многому научился, для специалиста было принципиальным провести полный цикл. Даже несмотря на успехи, долгое время он не соглашался на смену работы, пока не получил предложение от «Севильи», где работал с молодёжной командой. А ещё через 4 года Луис де ла Фуэнте вернулся в родной «Атлетик». Там тренер проявил себя настолько здорово, что временами даже работал с основой, когда в клубе происходила смена тренера. Уже тогда было заметно, что специалист очень любит работать с молодыми игроками: он не стеснялся доверять им и старался научить их чему-то новому. Именно это и определило его будущую работу. Но до неё было еще далеко, а пока он получил первый неудачный опыт.

Первая неудача и переход на работу с молодёжью

Луис де ла Фуэнте откровенно провалился в «Алавесе», хотя футболистам нравился его подход. Он и там много доверял молодым футболистам, но эксперты отмечали, что тренер слишком мягок, чтобы работать в жёстком взрослом футболе. Позднее сам специалист говорил о том, что его не слишком привлекает работа в клубном футболе и он отклонил немало заманчивых предложений. Миссия его жизни – работа с молодыми игроками, с ней он всегда справлялся замечательно.

В Федерации футбола Испании вспомнили работу тренера в «Севилье», ведь это именно он раскрыл Хесуса Наваса и трагически скончавшегося Антонио Пуэрту, и пригласили его в сборную U-19, с которой он выиграл европейское первенство, обыграв в финале сборную России с Головиным и Бариновым. Вскоре он перешёл на работу с молодёжной сборной, где у него играли Родри, Мерино и Дани Ольмо, а Унаи Симон сидел на скамейке. С этой командой он также выиграл чемпионат Европы, а вот победить на Олимпиаде, где, к слову, играли Педри и Кукурелья, уже не смог. В финале команда уступила сборной Бразилии с Малкомом. Именно этот багаж и позволяет тренеру успешно работать со взрослой сборной страны.

Приход в сборную Испании

Интересно, что Луис де ла Фуэнте уже был главным тренером сборной во время пандемии, когда Луис Энрике не мог ей руководить. Тогда «Красная фурия» разгромила Литву со счётом 4:0. Полноценно же он приступил к работе с национальной командой в декабре 2022 года, а уже летом выиграл Лигу наций, обыграв сборную Хорватии в серии пенальти. Если сравнивать его с Луисом Энрике, можно заметить, что Луис де ла Фуэнте предпочитает иметь в составе большого форварда и не стесняется при случае прибегать к навесам, а также готов подстраиваться под соперника, а порой отдавать ему инициативу, что для Луиса Энрике было невозможным шагом. Нельзя представить, что команда Энрике уступила бы во владении сборной Хорватии, а вот для команды Де ла Фуэнте это не стало какой-то проблемой.

А ещё все выделяют умение главного тренера создавать атмосферу в команде. Те, кто играли вместе с ним или работали под его началом, отмечают, что он замечательно умеет достучаться до каждого футболиста и зарядить его должной мотивацией. Атмосфера в сборной Испании сейчас великолепная, во многом из-за этого команда выиграла 3 игры на групповом этапе, чего с «Красной фурией» не случалось с триумфального Евро-2008.

Сейчас вся Испания сплотилась вокруг Луиса де ла Фуэнте: страна соскучилась по сборной, которую можно назвать фаворитом турнира, а сам специалист говорит, что использует эту всеобщую эйфорию как вдохновение и мотивацию добиваться ещё большего. Впереди важнейший матч против сборной Германии, который многие называют «досрочным финалом», ведь в нём встретятся самые яркие команды турнира, и испанский специалист сделает всё, чтобы пройти дальше. Совершенствоваться во всём – главный принцип его работы, об этом он говорит в каждом интервью и точно скажет после игры с Германией, как бы та ни закончилась.

Фото: Globallookpress.com

Сергей Румянцев

 

 

 


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Комментарии (1) Все комментарии
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KLINSMANN
03 Июля 2024 в 19:45
в ближ матче проиграют)
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