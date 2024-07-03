Радимов: «Австрийцы выкинули на помойку активную игру и прессинг»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о сборной Австрии. Вечером 2 июля эта команда вылетела с Евро-2024, проиграв сборной Турции (1:2). Притом, первый мяч австрийцы пропустили ещё на первой минуте матча.

«В таких матчах равных соперников решают детали. Не понимаю, почему австрийцы отказались с первых минут от активной игры и прессинга, выкинули их на помойку. Они бы забили туркам четыре мяча, если б давали и нагнетали», - говорит Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что прошедшая дальше сборная Турции сыграет с командой Нидерландов в матче четвертьфинала Евро-2024.