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Чемпионат Европы по футболу 2024

Орлов назвал двух главных героев стадии 1/8 финала Евро-2024

03 Июля 2024 • 17:35 Комментировать

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал двух главных героев матчей 1/8 финала чемпионата Европы. Они прошли с 29 июня по 2 июля, всего было сыграно восемь поединков.

«Конечно, Кошта! Три пенальти взял, с ходу. Вратарь — полкоманды. Это всегда было, есть и будет. На второе место поставлю Мериха Демирала, просто образец атлета — такая мощь! В защите отработал, в атаке два мяча забил», - делится Орлов с «Чемпионатом».

Напомним, что Диогу Кошта взял все три пенальти в послематчевой серии в игре сборных Португалии и Словении. В итоге португальцы всухую выиграли серию и прошли в четвертьфинал – 3:0.

Демирал оформил дубль в ворота сборной Австрии, благодаря его голам турки победили – 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов Сборная Португалии Сборная Турции Мерих Демирал Диогу Кошта ещё теги
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