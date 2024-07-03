Назначены судьи на матчи Испания – Германия и Португалия – Франция

В пятницу футбольных фанатов ожидает жаркий вечер – в этот день на Евро-2024 пройдут два полуфинала с участием топовых команд. Сначала лицом к лицу сойдутся Испания и Германия, а позже – Португалия и Франция.

Матч сборных Испании и Германии в поле обслужит бригада арбитров из Англии. Её возглавит Энтони Тейлор. В качестве ВАР отработает Стюарт Этуэлл, которому помогут поляк Бартош Франковски и итальянец Массимилиано Иррати.

А на матч Португалия – Франция в качестве главного рефери назначен англичанин Майкл Оливер. У мониторов главным будет Пол ван Букел из Нидерландов, которому помогут англичанин Дэвид Кут и поляк Томаш Квятковски.