Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая

На страницах авторитетного портала Goal после завершения матчей 1/8 финала чемпионата Европы был опубликован рейтинг оставшихся в турнире сборных. Его составили на основе выступлений команд в предыдущих матчах.

На первом месте осталась сборная Испании, которая в 1/8 финала разгромила Грузию со счётом 4:1. На вторую сточку поднялась сборная Нидерландов, показавшая качественный футбол в игре против Румынии (победа 3:0). На третью позицию ворвалась сборная Швейцарии, уверенно выбившая действующих чемпионов Европы, итальянцев (2:0).

Дальше идут сборные Англии, Германии, Турции, Франции и Португалии. Как видим, французы и португальцы занимают в рейтинге лишь седьмое и восьмое места.

Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024