Кроос ответил на слова Хоселу

Нападающий сборной Испании Хоселу выразил надежду на то, что пятничный матч станет для Тони Крооса последним в карьере. В пятницу сборные Испании и Германии сойдутся в четвертьфинале Евро-2024 – турнира, после которого Кроос повесит бутсы на гвоздь. На пресс-конференции Тони ответил на слова Хоселу.

«Хоселу надеется, что этот матч будет для меня последним? Это нормально, ведь они хотят обыграть нас. Они приехали с целью выиграть турнир, но и у нас такая же цель. Посмотрим, как сложится», - сказал Кроос журналистам.

Матч Испания – Германия стартует 5 июля в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.