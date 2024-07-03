Гюлер повторил достижения Роналду и Руни на Евро

Во вторник вечером сборная Турции обыграла Австрию со счётом 2:1 и пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Молодой полузащитник Арда Гюлер записал на свой счёт голевой пас на партнёра. Ранее 19-летний Гюлер на этом турнире забивал в ворота Грузии.

Как сообщает Opta, Гюлер стал только третьим тинэйджером, которому удавалось в рамках одного чемпионата Европы забить гол и отдать голевой пас. Ранее это делали только португалец Криштиану Роналду и англичанин Уэйн Руни (оба – на Евро-2004).

Стоит пояснить, что тинэйджером называют подростка, молодого человека в возрасте от 13 до 19 лет включительно.