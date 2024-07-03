Беллингем: Я как Роналду!

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался о своём голе в ворота Словакии. Как известно, Беллингем забил ударом в падении через себя – благодаря этому голу «три льва» сравняли счёт в добавленное ко второму тайму время и избежали вылета с чемпионата Европы на стадии 1/8 финала.

«Это был скорее инстинкт. Мяч падал в идеальное место, он был немного позади меня. Когда я находился в воздухе, то подумал: «Боже, я нахожусь в двух метрах от земли, я как Криштиану Роналду!» - слова Беллингема приводит AS.

Англия обыграла Словакию по итогам экстра-тайма. В четвертьфинале команда Гарета Саутгейта будет играть против Швейцарии.

УЕФА потребовал объяснений от Беллингема