Кроос назвал цель Германии на Евро-2024

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос пообщался с представителями СМИ перед встречей с Испанией в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.

«Наша команда достигла минимальной цели. Наша основная цель – это победа на Евро. Сборная Германии мотивирована пройти как можно дальше. Мы уверены, что сможем это сделать», - высказался хавбек во время пресс-конференции.

Матч между сборными Германии и Испании состоится в пятницу, 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что чемпионат Европы проходит на футбольных полях Германии с 14 июня по 14 июля.