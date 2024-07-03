Мостовой ответил критикам Роналду

Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой не понимает критику в адрес нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Напомним, форвард «Аль-Насра» не забил пенальти в ⅛ финала против сборной Словении. Несмотря на это, Португалия вышла в четвертьфинал, где скоро сыграет с Францией.

«Если взять Евро-2020, то кто там был лучшим бомбардиром? Роналду! А есть люди, которые его критикуют, которые видели футбол с вертолёта или с подводной лодки», – цитирует Мостового Vprognoze.

Напомним, 39-летний Роналду не смог сдержать слёз после того, как его пенальти отразил голкипер сборной Словении Ян Облак. В послематчевой серии Криштиану реализовал свой удар, после чего извинился перед болельщиками.