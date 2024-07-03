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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мостовой оценил шансы Диогу Кошты на переход в топ-клуб

03 Июля 2024 • 15:24 Комментировать
Португалия
...
Франция
1 3.45 X 2.95 2 2.45
05.07 22:00

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил шансы португальского голкипера Диогу Кошты на переход в топ-клуб этим летом. Напомним, вратарь принадлежит «Порту».

«До этой игры никто и не знал про него. Но теперь он уже на карандаше у многих команд. Я думаю, из «Порту» он уйдёт, скорее всего, если деньги хорошие дадут», – заявил Мостовой в беседе с Vprognoze.

Прошлым летом Коштой интересовались такие клубы, как лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В ⅛ финала Евро-2024 против сборной Словении португалец вытащил все три удара соперника в серии пенальти. Диогу помог команде Роберто Мартинеса пройти в четвертьфинал.

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