Мостовой оценил шансы Диогу Кошты на переход в топ-клуб

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил шансы португальского голкипера Диогу Кошты на переход в топ-клуб этим летом. Напомним, вратарь принадлежит «Порту».

«До этой игры никто и не знал про него. Но теперь он уже на карандаше у многих команд. Я думаю, из «Порту» он уйдёт, скорее всего, если деньги хорошие дадут», – заявил Мостовой в беседе с Vprognoze.

Прошлым летом Коштой интересовались такие клубы, как лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В ⅛ финала Евро-2024 против сборной Словении португалец вытащил все три удара соперника в серии пенальти. Диогу помог команде Роберто Мартинеса пройти в четвертьфинал.