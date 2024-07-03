Кроос: «Не думаю, что матч с Испанией будет для меня последним»

Хавбек сборной Германии Тони Кроос пообщался с журналистами в преддверии встречи с командой Испании в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.
«Это моя последняя пресс-конференция в статусе футболиста? Я буду скучать по этому гораздо меньше, чем по футболу. Однако я не думаю, что это будет мой последний матч. Полагаю, мы еще увидимся», - рассказал полузащитник на пресс-конференции.
Напомним, что в 1/8 финала сборная Испании крупно победила Грузию со счетом 4:1. Матч против Германии состоится в пятницу, 5 июля. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени.
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