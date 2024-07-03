Кроос: «Не думаю, что матч с Испанией будет для меня последним»

«Это моя последняя пресс-конференция в статусе футболиста? Я буду скучать по этому гораздо меньше, чем по футболу. Однако я не думаю, что это будет мой последний матч. Полагаю, мы еще увидимся», - рассказал полузащитник на пресс-конференции.