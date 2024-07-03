Сестра Роналду объяснила, почему Криштиану заплакал во время матча Евро

Эльма Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, прокомментировала эмоции своего брата в матче 1/8 финала чемпионата Европы со Словенией.
«Это произошло после того, как Криштиану увидел на большом экране маму, которая страдает всю жизнь от боли. Вы никогда не узнаете, что это значит. Футбол, слава и деньги это далеко не все», - оставила сообщение Авейру в социальных сетях.
Игровое время матча сборных Португалии и Словении завершилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались Роналду и компания – 3:0. В четвертьфинале чемпионата Европы Португалии будет противостоять Франция.
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