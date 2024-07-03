Орлов выразил восхищение слезами Криштиану Роналду

Комментатор Геннадий Орлов высказался об эмоциональном поведении форварда сборной Португалии Криштиану Роналду во время матча с командой Словении в 1/8 финала Евро-2024.

«Это величие! Вы видели, как партнёры побежали его успокаивать? Это же трогательнейший момент! В одном матче Роналду показал и дух, и мастерство, и слабость человеческую», - передает слова Орлова «Чемпионат».

Напомним, что Криштиану не реализовал пенальти в овертайме, после чего сильно расплакался. Матч дошел до серии 11-метровых, в которой Португалия оказалась точнее соперника – 3:0. В четвертьфинале чемпионата Европы подопечные Роберто Мартинеса сыграют с Францией.