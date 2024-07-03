Фергюсон объяснил, почему ему сложно представить Роналду на чемпионате мира – 2026

Легендарный тренер Алекс Фергюсон ответил на вопрос, ожидает ли он увидеть Криштиану Роналду на следующем чемпионате мира. Во время следующего мундиаля Роналду будет 41 год.

«Я не могу себе этого представить. В ближайшие годы футбол станет ещё более быстрым и атлетичным. У центральных нападающих будет ещё меньше пространства. В отличие от защитников, нападающим будет сложнее играть на высоком уровне, когда они будут становиться старше», - сказал Фергюсон SportBild.

В то же время Фергюсон отметил, что считает Роналду одним из величайших игроков всех времён. По словам экс-тренера «Манчестер Юнайтед», Криштиану уже нечего доказывать.