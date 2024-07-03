Мостовой высказался о Рангнике после вылета Австрии с Евро

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о главном тренере сборной Австрии Ральфе Рангнике.
«Турция не давала большого преимущества Австрии. Не сказать, что Турция наказала - просто воспользовались моментами и показали достойную игру. Рангника восхваляли, а теперь пора поставить на место», - передает слова эксперта «Чемпионат».
Напомним, что сборные Австрии и Турции встретились в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024. Турки одержали победу над командой Рангника со счетом 2:1. В рамках ¼ финала престижного турнира туркам будут противостоять Нидерланды.
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