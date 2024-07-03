Лидер сборной Швейцарии может сыграть с Англией

Полузащитник и капитан сборной Швейцарии Гранит Джака должен принять участие в матче против команды Англии на чемпионате Европы – 2024.

Согласно сведениям Mirror, у футболиста возникли проблемы с мышцами, однако МРТ не выявила ничего серьезного. Последнюю тренировку один из лидеров команды провел по индивидуальной программе.

Поединок между сборными Англии и Швейцарии в рамках четвертьфинала чемпионата Европы состоится 6 июля на стадионе в Дюссельдорфе. Начало матча запланировано в 19:00 по московскому времени. Победитель сыграет в полуфинале с лучшим в паре Нидерланды – Турция.