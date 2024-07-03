Гурцкая назвал Роналду посмешищем после победы Португалии

Агент Тимур Гурцкая высказался об эмоциональном поведении нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Словении.
«Мне было жалко двух человек - Фернандеша и Силву. Они дают ему пас - и это посмешище всё потеряло. Ладно бы одно посмешище было на поле - второе ещё и Пепе, который уже бежит и падает», - критически высказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат».
Матч сборных Португалии и Словении завершился вничью со счетом 0:0. В овертайме Роналду не смог забить 11-метровый, его удар парировал Ян Облак. В серии пенальти португальцы оказались точнее и вышли в четвертьфинал, где встретятся с Францией.
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