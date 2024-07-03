Гурцкая назвал Роналду посмешищем после победы Португалии

«Мне было жалко двух человек - Фернандеша и Силву. Они дают ему пас - и это посмешище всё потеряло. Ладно бы одно посмешище было на поле - второе ещё и Пепе, который уже бежит и падает», - критически высказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат».