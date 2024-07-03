Газзаев сделал прогноз на победителя Евро-2024

На чемпионате Европы наступают решающие стадии – впереди четвертьфиналы. Известный российский тренер Валерий Газзаев считает, что турнир выиграет кто-то из пары Испания – Германия. Эти команды сразятся друг с другом уже на стадии четвертьфинала.

«Наверное, этот матч можно назвать скрытым финалом, потому что на этом чемпионате Европы лучшие команды – это, безусловно, сборные Испании и Германии. Поэтому это будет очень интересная игра. Мне кажется, что победитель этого матча станет чемпионом Европы», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Сборные Испании и Германии разыграют путёвку в полуфинал Евро-2024 в пятницу, 5 июля. Победитель этой дуэли дальше будет играть с победителем противостояния сборных Португалии и Франции.

Добавим, что финал чемпионата Европы пройдёт 14 июля в Берлине.