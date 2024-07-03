Семшов прокомментировал крупную победу Нидерландов в 1/8 финала Евро

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о крупной победе Нидерландов над Румынией в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

«Быстрый мяч сломал игру Румынии. Сборная Нидерландов могла ещё крупнее выиграть. Не только за счёт мастерства, но и за счёт уровня футболистов Нидерланды победили», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что нидерландская сборная одержала победу со счетом 3:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. В следующем матче подопечным Рональда Кумана будет противостоять команда Турции. Встреча пройдет 6 июля.