Клопп назвал четыре сборные, которые могут выиграть Евро-2024

Экс главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о чемпионате Европы, который сейчас проходит в Германии. Он выделил главных претендентов на победу.

«Думаю, сборная Испании способна победить. Хорошо играет Германия, Франция будет еще сильнее, то же самое можно сказать об Англии», - передает слова немецкого специалиста Liverpool Echo.

Напомним, что чемпионат Европы – 2024 проходит на футбольных полях Германии. Во вторник, 2 июля, завершились матчи 1/8 финала турнира. По итогам игр были сформированы следующие пары: Испания – Германия, Португалия – Франция, Англия – Швейцария и Нидерланды – Турция.

Финал Евро состоится 14 июля.

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