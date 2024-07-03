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Чемпионат Европы по футболу 2024

Форвард сборной Испании: «Будем надеяться, что в пятницу Кроос проведёт последний матч в карьере»

03 Июля 2024 • 14:12 Комментировать
Испания
...
Германия
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05.07 19:00

Нападающий сборной Испании Хоселу высказался о полузащитнике сборной Германии Тони Кроосе в преддверии матча между командами на Евро-2024.

Как известно, Тони Кроос ранее объявил о завершении карьеры после Евро, то есть теперь любая игра на турнире может стать для него последней в футболе.

«Будем надеяться, что в пятницу Кроос проведёт последний матч. В «Реале» я много с ним разговаривал, и он дал мне много советов. Он имеет фундаментальное значение в истории «Реала» и сборной Германии. Нам нужно быть осторожными с ним в пятницу», - сказал Хоселу на пресс-конференции.

Добавим, что Хоселу тоже ушёл из «Реала» по завершению сезона 2023/2024.

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