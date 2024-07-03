Колосков прокомментировал игру Роналду за Португалию на Евро

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче против Словении в рамках 1/8 финала чемпионата Европы.
«Роналду было очень тяжело. Но именно от Роналду исходит вся угроза португальцев на ворота соперника, с ним всегда рядом находится опекун или страховщик. Однако Роналду до сих пор в порядке», - передает слова Колоскова Legalbet.
Напомним, что матч сборных Португалии и Словении завершился вничью со счетом 0:0. В овертайме Роналду не смог забить пенальти. В серии послематчевых 11-метровых португальцы победили словенцев со счетом 3:0.
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