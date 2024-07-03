Пименов назвал лучшего игрока Евро после 1/8 финала

Бывший форвард московского «Динамо» Руслан Пименов рассказал, кого из игроков считает лучшим на проходящем в Германии чемпионате Европы – 2024.

«Кто лучший игрок турнира? Выделю Родри из сборной Испании, он ведёт всю игру. Как он руководит действиями команды в центре поля - это вдохновляет», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная Испании успешно преодолела групповую стадию чемпионата Европы, одержав три «сухие» победы. В 1/8 финала «красная фурия» крупно обыграла сборную Грузии со счетом 4:1. В четвертьфинале испанцам будут противостоять немцы.