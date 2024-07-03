Пирс Морган заступился за Беллингема перед УЕФА

Британский журналист Пирс Морган высказался в поддержку полузащитника Джуда Беллингема, продемонстрировавшего неприличный жест во время матча против Словакии на чемпионате Европы – 2024.

«УЕФА, оставьте парня в покое», - передает слова журналиста The Sun.

Ранее в прессе появилась информация, что УЕФА может провести проверку поведения Беллингема.

Сборная Англии одержала волевую победу над командой Словакии со счетом 2:1. Беллингем сравнял счет на последней минуте добавленного времени. Победу англичанам в овертайме принес нападающий Гарри Кейн. В ¼ финала подопечные Гарета Саутгейта сыграют против Швейцарии.