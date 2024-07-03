Бубнов оценил игру Мбаппе на чемпионате Европы

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов высказал мнение об игре сборной Франции на чемпионате Европы – 2024.

«Проседание качества футбола сборной Франции связано с травмой Мбаппе. Он играет слишком осторожно, наверняка опасаясь усугубления повреждения. Да и маска доставляет дискомфорт», - передает слова эксперта Sportbox.

Напомним, что сборная Франции успешно преодолела стадию 1/8 финала чемпионата Европы, одержав победу над командой Бельгии со счетом 1:0. В четвертьфинале подопечным Дидье Дешама будет противостоять Португалия.