Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о четвертьфинальных парах на Евро-2024.

- В паре Испания – Германия на кого бы поставили?

- Мне будет очень жаль, если Испания вылетит из турнира, потому что на этом Евро данная команда показывает сумасшедший футбол. А немцы играют дома, при поддержке своих трибун. Германии вполне по силам одолеть Испанию. Поэтому мне жаль, что именно на такой ранней стадии встретились эти сборные, обе из которых достойны финала. Но так получается, что кто-то из них вылетит.

- Португалия встретится с Францией. Кому отдадите предпочтение в этой паре?

- Франция показывает не очень выразительный футбол. Даже Мбаппе, которого практически не видно. Он редко мелькает. А Португалия выглядит как более целостная команда. Так что тут шансы равные. Ни одной из этих сборных я бы не отдал преимущество.

- Нидерланды встретятся с Турцией. Каковы шансы у последних пройти в полуфинал?

- Турция отскочила в игре с Австрией, которая меня просто поразила.

- Чем?

- Мобильностью и своей игрой. Она все девяносто минут играла в таком сумасшедшем темпе. Ее поражение – это в большей степени случай, чем закономерный итог. Уже в компенсированное время вратарь потащил такой мяч! Так что мне было очень жалко австрийцев. Это одна из лучших команд по игре на этом Евро. А турки в основном оборонялись. Если Нидерланды сыграют так, как в последнем матче, то Турции ничего не светит.

- В паре Англия – Швейцария кому отдаете предпочтение?

- Швейцарии. Англия настолько натужно играет. Очень неинтересно. Хотя АПЛ – один из сильнейших чемпионатов в Европе, но в плане сборной у англичан были составы посильнее. Сейчас это средняя сборная. Звезды есть, но пока они показывают не очень вразумительный футбол. А вот швейцарцы показывают целостный футбол.

- Кого хотели бы видеть в финале Евро?

- Испания и Нидерланды больше других достойны играть в финале.

Елена Григорьевская