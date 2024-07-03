Футбольный эксперт Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о четвертьфинальных парах на Евро-2024.

- Выступление какой сборной, которая вышла в четвертьфинал Евро, вам больше понравилось?

- Две команды, которые выделяются среди всех, – это Германия и Испания. К сожалению, они встречаются на такой ранней стадии, и одной из сборных в пятницу придется ехать домой. Их игра в финале стала бы украшением чемпионата. Если оценивать шансы этих команд, по игровым качествам их больше у Испании. Но Германия должна это компенсировать своим полем, болельщиками и мотивацией, потому что в последнее время было очень много критики в адрес этой сборной. Это может сыграть решающую роль, хотя испанцы посильнее.

- Португалия встретится с Францией. У обеих этих команд есть потенциал, чтобы прибавить?

- Да. Он заключается в уровне футболистов, которые пока не показывают футбол, что от них ждут. Но чем ближе финал, тем индивидуальные качества игроков станут все более определяющими. Мы видим на примере сборной Нидерландов, которая не так хорошо стартовала, но вчера футбол, что она показала, должен настраивать болельщиков на позитивный лад, потому что команда может включиться в борьбу за трофей. У нее все для этого есть. Вчера все три мяча голландцами были забиты за счет индивидуальных качеств. В этом основной момент для сильных сборных, что их лидеры пока не раскрывают своих истинных возможностей.

- У Нидерландов больше шансов пройти Турцию?

- Конечно. Хотя турки тоже мотивированы. Стоит похвалить эту команду, которая показала яркий футбол за счет мотивации. Да, они уступали по футбольным моментам австрийцам, которые до этого были фаворитами, и мы видели, насколько горящие глаза, желание и характер нивелировали преимущество австрийцев. В матчах на вылет это очень важно.

- Нет ощущения, что турки уже прыгнули выше головы?

- Они чем-то напоминают грузин, которые действительно прыгнули выше своих возможностей. Но турки прошли дальше, и они уже довольны. На этом фоне им терять нечего. Они почувствовали свой шанс, что могут достичь еще большего, и это может сыграть. А так уровень мастерства у футболистов сборной Нидерландов повыше, и, скорее всего, это станет решающим моментом.

- Можно сказать, что Англия вас разочаровала больше других сборных на этом Евро среди топов?

- Да. Англичане отскочили в предыдущем матче, забив на последних секундах и переведя игру в дополнительное время. Когда ты забиваешь мяч – это придает сил и мотивацию. У тебя психологическое преимущество, и они этим воспользовались. В противостоянии со швейцарцами у них одинаковые шансы. Швейцария показывает красивый футбол. Есть исполнители. Но Англия – это Англия. Может, предыдущая победа придаст ей уверенности, и она будет играть с позиции силы. Тут важно будет, как сыграют швейцарцы. Вчера явными фаворитами были австрийцы, и сыграли они неплохо, но гол на первых минутах все перевернул. Они занервничали и в тех моментах, где можно было сыграть более хладнокровно, их подводила спешка. Когда ты проигрываешь, ты не показываешь того, чего хочешь.

- В чем шанс швейцарцев?

- В дисциплине. Они знают, когда сыграть от обороны, когда включиться и выбегать в атаку. Все аспекты футбола у них на хорошем уровне. Игроки в команде добротные, дисциплинированные. Когда нужно терпеть, они могут терпеть, когда надо бежать в атаку, у них для этого есть и силы, и мастерство. Поэтому англичанам в любом случае будет непросто.

Елена Григорьевская