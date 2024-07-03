Рангник высказался о вылете Австрии с Евро-2024

Наставник сборной Австрии Ральф Рангник поделился мыслями после поражения от команды Турции в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.
«Не верю в то, что мы едем домой. Мы верили, что продолжим борьбу. Все наши матчи на турнире были напряженными и интересными. Теперь нам нужно вынести отсюда все лучшее и использовать в Лиге наций, а затем – в квалификации чемпионата мира», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Напомним, что сборная Австрии потерпела минимальное поражение от национальной команды Турции со счетом 1:2. В четвертьфинале туркам будут противостоять Нидерланды.
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