Клинсманн предупредил Англию перед игрой со Швейцарией на Евро-2024

«Англичанам стоит попробовать сыграть иначе на этом Евро. Возможно, они задействуют схему 4-4-2. Мне кажется, это может сработать. В четвертьфинале команде Саутгейта будет противостоять лучшая сборная Швейцарии всех времен. Англии будет непросто, думаю, даже сложнее, чем со Словакией», - передает слова Клинсманна The Sun.