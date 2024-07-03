Клинсманн предупредил Англию перед игрой со Швейцарией на Евро-2024

Известный в прошлом немецкий футболист Юрген Клинсманн поделился ожиданиями от встречи между сборными Англии и Швейцарии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.
«Англичанам стоит попробовать сыграть иначе на этом Евро. Возможно, они задействуют схему 4-4-2. Мне кажется, это может сработать. В четвертьфинале команде Саутгейта будет противостоять лучшая сборная Швейцарии всех времен. Англии будет непросто, думаю, даже сложнее, чем со Словакией», - передает слова Клинсманна The Sun.
Матч ¼ финала Евро между сборными Англии и Швейцарии состоится в субботу, 6 июля, на стадионе в Дюссельдорфе.
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