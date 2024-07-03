Мостовой: «Сборная Бельгии - горе-команда с горе-тренером»

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между Францией и Бельгией.
«Сборная Бельгии - горе-команда с горе-тренером. Их результат на этом Евро провальный, учитывая состав. До сих пор удивляет, как такая футбольная страна назначает на пост Тедеско», - передает слова Александра «Чемпионат».
Напомним, что встреча завершилась поражением бельгийской команды со счетом 0:1. Судьбу матча решил автогол защитника Яна Вертонгена в концовке. В четвертьфинале сборная Франции померяется силами с национальной командой Португалии.
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