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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мостовой: «Сборная Бельгии - горе-команда с горе-тренером»

03 Июля 2024 • 13:19 Комментировать

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между Францией и Бельгией.

«Сборная Бельгии - горе-команда с горе-тренером. Их результат на этом Евро провальный, учитывая состав. До сих пор удивляет, как такая футбольная страна назначает на пост Тедеско», - передает слова Александра «Чемпионат».

Напомним, что встреча завершилась поражением бельгийской команды со счетом 0:1. Судьбу матча решил автогол защитника Яна Вертонгена в концовке. В четвертьфинале сборная Франции померяется силами с национальной командой Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Сборная Бельгии Доменико Тедеско ещё теги
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